ترامب: واشنطن ستفرض السيادة على مناطق في جرينلاند تضم قواعد أمريكية

قال الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إن واشنطن ستفرض سيادتها على مناطق في غرينلاند تضم قواعد عسكرية أمريكية.



وأوضح ترامب: "سنحصل على كل ما نريده.. لدينا بعض المحادثات المثيرة للاهتمام جارية الآن".



وأضافت الصحيفة أن "أحد المقترحات الذي تتم مناقشته سيتوقف عند حد الملكية الأمريكية الكاملة ولكنه سيسمح للولايات المتحدة بالسيادة على القواعد العسكرية في الجزيرة، مثل قاعدة بيتوفيك الفضائية".

وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه عقب اجتماعه مع أمين عام الناتو مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند.

وأشار ترامب إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".



كما وعد ترامب، في حديث صحفي، بأن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.