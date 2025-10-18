يواصل لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، إثارة الإعجاب داخل أروقة النادي الباريسي وخارجه، ليس فقط بعمله التكتيكي على أرض الملعب، بل أيضًا بنمط حياته الصارم وعلاقته الاستثنائية بجسده ولياقته البدنية، التي تصل في بعض الأحيان إلى حد الهوس.

أشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إلى أنه بعد تعافيه مؤخرًا من كسر في عظمة الترقوة نتيجة سقوطه من الدراجة خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر الماضي، عاد المدرب الإسباني، البالغ من العمر 55 عامًا، ليُجسد من جديد صورته المعتادة: المدرب النشيط الذي لا يهدأ، سواء كان في مقاعد البدلاء أو واقفًا على الخط الجانبي يوجه لاعبيه بحماس لا ينقطع.

ومنذ توليه قيادة باريس سان جيرمان في صيف 2023، عُرف إنريكي بعاداته الرياضية الغريبة والمفاجئة أحيانًا، من بينها المشي حافي القدمين في الطبيعة، والجري في المسارات الجبلية، وركوب الدراجات لمسافات طويلة، وهي ممارسات يراها جزءًا أساسيًا من توازنه الجسدي والنفسي.

الأسابيع التي قضاها مصابًا كانت صعبة على مدرب برشلونة السابق، إذ اضطر إلى تقليص نشاطه البدني بشكل كبير، وهو ما اعتبره تحديًا شخصيًا أكثر من كونه إصابة عابرة.

فنادراً ما عرف باريس سان جيرمان مدربًا يمنح الجانب البدني هذا القدر من الأهمية، إلى درجة أن الحفاظ على اللياقة بالنسبة لإنريكي لا يقل شأنًا عن الفوز بالمباريات.

إنه "الجد المفرط في النشاط" كما يصفه البعض، مدرب يؤمن بأن الطاقة التي يمنحها جسده هي نفسها التي تنعكس على أداء لاعبيه داخل الملعب.

جدير بالذكر أن لويس إنريكي قد باريس سان جيرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وينتظر لخوض المباراة النهائية في بطولة الإنتركونتيننتال التي ستقام في قطر الفائز من مباراة بيراميدز والفائز من ديربي الأمريكتين في كأس التحدي.

وتقام المباريات الثلاثة في قطر على النحو التالي:

كأس ديربي الأمريكتين: كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) × بطل كوبا ليبرتادوريس في 10 ديسمبر 2025.

بينما تقام مباراة كأس التحدي: بيراميدز (بطل دوري أبطال أفريقيا) × الفائز من ديربي الأمريكتين يوم 13 ديسمبر 2025.

وتقام المباراة النهائية لكأس القارات للأندية: باريس سان جيرمان × الفائز من كأس التحدي يوم 17 ديسمبر 2025.