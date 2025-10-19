وزارة الخارجية الباكستانية: وفدا باكستان وطالبان أفغانستان يعقدان مباحثات في الدوحة

عقد وفد رفيع المستوى من باكستان بقيادة وزير الدفاع خواجة محمد آصف محادثات اليوم السبت مع ممثلين لحركة طالبان أفغانستان في العاصمة القطرية، الدوحة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان.

وركزت المحادثات على إجراءات فورية لإنهاء أعمال العنف المنطلقة من أفغانستان عبر الحدود ضد باكستان واستعادة الأمن والاستقرار على طول الحدود الباكستانية- الأفغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي: "لا تسعى باكستان للتصعيد لكنها تحث سلطات طالبان أفغانستان على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي والتعامل مع المخاوف الأمنية المشروعة لباكستان عن طريق اتخاذ إجراءات يمكن التحقق منها ضد الكيانات الإرهابية".

وأضاف البيان أن باكستان تقدر جهود الوساطة القطرية وتأمل في أن تساهم هذه المحادثات في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.