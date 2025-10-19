عمرو سليم لـ«الشروق»: أحب مدحت صالح وأتمنى أن ينتهي عمري وأنا أعزف معه

قال الموسيقار عمرو سليم إن الفنان مدحت صالح من الشخصيات الجميلة إنسانيًا وفنيًا، موضحًا أنه ليس مجرد فنان، بل إنسان ذو مبدأ وقيم عالية.

وأشار إلى أن علاقته به تعود إلى عام 1977 تقريبًا، حين كانا يعملان في مسرح البالون ضمن فرقة الفنانة منار أبوهيف، وهناك بدأت صداقتهما، وبعد فترة، سار كلٌّ منهما في طريقه؛ فمدحت اتجه إلى الغناء، بينما التحق هو بفرقة «عمرو سليم الموسيقية الغنائية الاستعراضية»، وبعد تفكك الفرقة التقيا مجددًا وبدآ العمل معًا منذ عام 1990 وحتى اليوم، حيث يجمع بينهما تفاهم كبير وتقدير متبادل، ويشعر دائمًا أن مدحت يهتم بكل تفصيلة تخصه.

وأضاف عمرو سليم في تصريح خاص لـ«الشروق» أن أجمل ما في مدحت صالح هو أنه لم يجعله يشعر يومًا بأن هناك منافسة أو غيرة فنية بينهما، موضحًا أنه لم يحدث أبدًا أن شعر أحدهما بالضيق لتصفيق الجمهور للآخر، بل على العكس، كانا دومًا سعيدين بتفاعل الناس، حتى عندما يكون التصفيق لمدحت أكثر، لأنه المطرب، إلا أنه هو نفسه يشعر بالفخر والفرح لذلك.

وتابع الموسيقار عمرو سليم قائلاً إن مدحت صالح يقول له دائمًا: "نحن في مركب واحدة"، معتبرًا أن هذا الإحساس نادر بين الفنانين، لأن حب النجاح للآخرين ليس أمرًا سهلاً. وأكد أن مدحت صالح شخص جميل في التعامل والعزف والعمل والحياة، مشيرًا إلى أنه يحبه كثيرًا ويتمنى أن يستمر العزف معه حتى آخر العمر.