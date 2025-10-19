قال الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، إن وجدان المصريين تشكل من خلال الفن، وأفلام الأبيض والأسود، إلى أغاني عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وصولا إلى عمرو دياب ومحمد منير، مشددا أن هؤلاء الفنانين يمثلون «قوتنا وصوت مصر ومشاعر المصريين».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «عندي طموح أخدم الناس» من خلال المنصب الجديد.

ورأى أن «أي شخص مشهور أو تحت الأضواء هو عرضة للنقد والقيل والقال» مشددا على ضرورة أن «يتسع صدره العامة للنقد والكلمة، فلا أحد كبير على النقد».

وتابع قائلا: «نحن نرى أكبر الشخصيات في البلد، طوال الليل والنهار، ناس عمالة تنتقدهم والبعض أحيانا يخرج عن حدود اللياقة والأدب، وهذا المسئول الكبير أو الفنان يتحمل ما لا يتحمله بشر، حتى يواصل طريقه؛ هذه سنة الناس المشهورة التي تقذف بنفسها تحت الأضواء، ومن أراد أن يكون تحت الأضواء يتحمل السفه والسخرية».

وشدد على ضرورة النظر إلى الأمام دائما وعدم الالتفات للوراء لتحقيق التقدم، معقبا: «بالنسبة لي لا يفرق معي هذا الكلام»، مشيرا إلى أن وجوده في المجلس يأتي من خلال حزب سياسي يتماشى مع رؤيته.

وأعلن عن إيمانه المطلق بالقيادة السياسية، قائلا: «أنا مؤمن بالقيادة السياسية في بلدي، ومؤمن جدًا بما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي في البلد وكلنا نراه»