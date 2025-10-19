وائل جسار لـ«الشروق»: وجودي في بلد الفن مصر تكريم لمسيرتي الفنية

قال الفنان وائل جسار إن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية تمثّل له تقديرًا كبيرًا، فمجرد وجوده في بلد الفن مصر يُعد تكريمًا لمسيرته الفنية، أما أن يكون جزءًا من هذا المهرجان العريق، فذلك شرف أكبر ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه. وأوضح أنه لا يتأخر أبدًا عن المشاركة في المهرجان، وحتى في الدورات التي لم يحضرها كان يعمل على تحضير أفكار وأعمال جديدة.

وعن المسؤولية التي تقع على عاتقه، خاصة أن هذه الدورة من المهرجان تحمل اسم أم كلثوم، أكد جسار أن المسؤولية موجودة دائمًا في كل مكان وزمان، لأن الفنان الحقيقي يشعر بأنه مطالب بتقديم الأفضل لجمهوره. وأضاف أن الجميل والمميز في هذه المشاركة أنها تأتي من دار الأوبرا المصرية، وفي دورة تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، وهذا في حد ذاته شرف كبير لأي فنان عربي.

وأشار جسار إلى أن الأغنية التي يمكن أن يفكر في إعادة تقديمها من مكتبة كوكب الشرق هي "سيرة الحب"، لأنها قريبة جدًا من طريقته في الغناء ومن إحساسه بالكلمة، وتتميز بمساحة صوتية وشجن ورومانسية تشبهه. لكنه شدد على أنه "لا أحد يستطيع أن يغني مثل أم كلثوم"، مؤكدًا أن ما يسعى إليه الفنانون هو تكريم تراثها بأسلوبهم الخاص.