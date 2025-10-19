الخارجية الأميركية تزعم نية حماس شن هجوم واسع ضد مواطني غزة وتحذر من انتهاك وقف إطلاق النار

أبلغت الولايات المتحدة الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بما وصفته "تقارير موثوقة" تشير إلى "انتهاك وشيك" لوقف إطلاق النار من قبل حماس ضد سكان غزة.

قالت الوزارة في البيان: إن هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين سيشكّل انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وسيقوّض التقدم الكبير الذي تحقق بفضل جهود الوساطة.

وأضافت: يطالب الضامنون حركة حماس بالالتزام الكامل بتعهداتها بموجب شروط وقف إطلاق النار.

وهددت الوزارة: إذا مضت حماس قدمًا في هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة والدول الضامنة الأخرى تؤكد "التزامها الراسخ بضمان أمن المدنيين، والحفاظ على الهدوء على الأرض، وتعزيز السلام والازدهار لشعب غزة والمنطقة بأسرها".