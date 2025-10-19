سهيلة بهجت لـ«الشروق»: أستعد لطرح أول ألبوم خلال الشهر المقبل

أكدت الفنانة الشابة سهيلة بهجت أنها ستطرح أول ألبوم لها خلال الشهر المقبل، موضحة أنه ميني ألبوم يضم خمس أغنيات قامت بتسجيلها بالفعل وما زالت تفكر في اختيار أغنيتين إضافيتين، وأشارت إلى أن اللون المسيطر على الألبوم هو الطابع الدرامي الحزين، مؤكدة أنها اختارت جميع أغنياته بإحساسها لأنها أحبتها وشعرت بأنها تعبّر عنها.

وأضافت سهيلة أنها تتعاون في هذا الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء الذين سيكون تعاونهم مفاجأة للجمهور، كما تحضّر حاليًا لطرح مجموعة من الأغاني السينجل بعد إصدار الألبوم.

وقالت سهيلة إنها تربّت على أغاني أم كلثوم منذ الصغر، ثم واصلت مشوارها الفني مع الفنان كاظم الساهر بعد مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز، حيث قدّمت معه لاحقًا حفلاً وأغنية الليل والشباك، وأوضحت أن كوكب الشرق كانت بالنسبة لها مرحلة التأسيس، بينما كان القيصر استكمال المسيرة الفنية.

واختتمت سهيلة حديثها قائلة إنها تحلم بأن تكون "سهيلة بهجت" نفسها، وهذا هو أكثر ما تسعى إليه حاليًا من خلال رسم ملامح شخصيتها الفنية بشكل يعبّر عن الجيل الحالي ويتناسب مع مختلف الأذواق والألوان الغنائية التي يحبها الجمهور.