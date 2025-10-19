وائل جسار: الجمهور المصري يمنحني حبًا استثنائيًا وتقديرًا غاليًا

أكد المطرب وائل جسار أن الجمهور المصري يمنحه دائمًا حبًا استثنائيًا، موضحًا أن حفلاته في مصر عادة ما تكون "سولد أوت" بمجرد فتح شباك التذاكر، معتبرًا ذلك تقديرًا غاليًا وشهادة حب من جمهور عظيم في معقل الفن العربي.

وأوضح وائل جسار في تصريح خاص لـ«الشروق» أنه منذ بداياته عام 1995، وهو حريص على أن تكون كل أغنية يقدمها مزيجًا من الطرب والأصالة والتطور في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أنه دائمًا يختار الكلمة الصادقة التي تحمل إحساسًا وشجنًا. وأضاف أنه استطاع، بمساعدة أصدقائه المقربين في المجال الموسيقي مثل الموسيقار وليد سعد والملحن عادل عايش، أن يقدّم أعمالًا ناجحة، نظرًا لما يجمعهم من علاقة إنسانية وفنية قريبة، وهو ما يجعلهم دائمًا يطوّرون في شكل الموسيقى دون أن يفقدوا هويتهم.

وأكد جسار أنه يؤمن بأن احترام الجمهور يبدأ من احترام النفس والفن الذي يقدمه الفنان، ولهذا السبب لم ولن يقدّم يومًا عملًا غير لائق أو بعيدًا عن المستوى الذي تعوّد عليه الجمهور منه.

وعن سر محافظته على صوته رغم تغيّر الزمن الموسيقي، أشار جسار إلى أن ذلك نعمة من الله قبل أي شيء، موضحًا أنه يغني دائمًا بإحساسه ويقدّم كل عمل يؤمن به من قلبه، مضيفًا أن أجمل ما في الأمر أن الجمهور يشعر بذلك. واعتبر أن الدافع الحقيقي لأي فنان هو تفاعل الجمهور وتشجيعه، لأنهما يمنحانه طاقة للاستمرار وتقديم الأفضل، مؤكدًا أن من يريد أن يقدّم فنًا صادقًا وجيدًا، يوفقه الله ويأتيه النجاح والتقدير من الناس.