جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس شمال الضفة

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقه جرافتان، مساء السبت، مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن "قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة طوباس"، كما نشر مقاطع فيديو للاقتحام.

وفي وقت لاحق أعلن المصدر ذاته "وصول تعزيزات إضافية ترافقها جرافتان (...) وشن عملية عسكرية في مدينة طوباس"، دون تفاصيل عما أسفرت عنه عملية الاقتحام على الفور.

وفي وقت سابق السبت، تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية له في مدينة طوباس.

وقال في بيان: "قبل وقت قصير، وخلال نشاط هجومي لقوات جيش الدفاع في طوباس ضمن لواء مناشيه، ألقى مخرب عبوة ناسفة باتجاه القوة".

وأكمل أنه "نتيجة لانفجار العبوة، أُصيب مقاتلان بجروح متوسطة ونُقلا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وذكر البيان أن قوات الجيش "تواصل عملياتها في المنطقة".

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، وخلفت ما لا يقل عن ألف و54 شهيدا فلسطينيا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

وارتكبت إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البنى التحتية في القطاع.