مراسل القاهرة الإخبارية: عمليات بحث مكثفة في خان يونس لاستخراج رفات الرهائن الإسرائيليين بغزة

أكد يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خانيونس، أن عمليات البحث متواصلة عن رفات وجثامين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية سلّمت خلال الساعات الماضية 10 جثامين من أصل 28، فيما يؤكد الاحتلال أن الجثمان الحادي عشر يعود لمتعاون مع الجيش الإسرائيلي وليس من بين الأسرى.

وأوضح «أبو كويك» في رسالة على الهواء، أن الجرافات تواصل أعمال الحفر في محاولة للوصول إلى أنفاق المقاومة التي دمرت مداخلها في عدد من المناطق، مبينًا أن جيش الاحتلال نفسه كان قد أغلق تلك الأنفاق سابقًا، وما تزال عمليات البحث جارية لتحديد مساراتها والوصول إلى رفات الرهائن واستكمال عملية التسليم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأضاف أن الجهات المختصة في غزة تواجه صعوبات تقنية كبيرة بسبب نقص المعدات اللازمة لعمليات الحفر المعقدة، لافتًا إلى أن بعض الجرافات تعطلت بالأمس، بينما يقتصر العمل اليوم على جرافتين فقط.

وسلمت المقاومة، ليلة السبت، جثة أسير إسرائيلي كانت في قطاع غزة للصليب الأحمر.

وارتفع عدد جثث الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم المقاومة للاحتلال عن طريق الصليب الأحمر تنفيذا لاتفاق وقف النار إلى 11.

والاثنين الماضي، سلمت القسام الصليب الأحمر 4 جثث لأسرى إسرائيليين إضافة لـ4 أخرى سلمتها أمس الثلاثاء، و2 مساء الأربعاء.

وقالت كتائب القسام، في وقت سابق، إن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه وسلمت جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها.

وأكدت القسام أن ما تبقى من جثث يحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، وأنها تبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف.