ضياء رشوان: تحركات جادة بدأت للانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان على خطة السلام المطروحة، قائلا إن هناك تحركات جادة بدأت بالفعل للانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من الخطة، والتي تشمل الحوكمة، والأمن، ثم المسار السياسي في غزة.

وأوضح، خلال لقاء مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفريق الأمريكي، بما فيهم كوشنر، لا يزال موجودًا في المنطقة، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفتقر في البداية إلى المعرفة الكاملة بالواقع الفلسطيني.

وتابع: «ترامب كان يظن أن غزة منطقة مدمرة أو خالية من السكان، أو يعيش فيها كائنات متوحشة، قال ذلك في الطائرة، وكان يتحدث عن تحويلها إلى منطقة منتجعات وسياحة ذكية، لم يكن يدرك وجود شعب يعيش هناك».

ولفت إلى أن التواصل المباشر مع قادة الدول في المنطقة – خاصة مصر والدول الثماني المعنية – ساعد ترامب على إدراك حجم القضية، خصوصًا رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما أصبح بندًا واضحًا في الخطة الأمريكية.

وأشار إلى تصريح لافت للرئيس ترامب، حين رد على صحفية سألته عن تصريحات نتنياهو بأن الحرب لم تنتهِ، فأجاب ثلاث مرات: «الحرب انتهت، الحرب انتهت، الحرب انتهت».

وأضاف أن هذا التحول ليس نتيجة تغيير في الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل، بل نتيجة فهم متأخر لحقيقة الوضع في غزة والمنطقة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن اللجنة الرباعية – والتي تضم مصر، وتركيا، وقطر، والولايات المتحدة – لن تكون فقط ضامنًا لوقف إطلاق النار، بل ستكون معنية أيضًا بضمان تنفيذ باقي بنود الخطة، بما في ذلك إعادة الإعمار، وترسيخ الحكم، ومنع التهجير، والتحضير للمسار السياسي.