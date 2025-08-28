 السعودية تبحث مع أوكرانيا مستجدات الأزمة وجهود تحقيق السلام - بوابة الشروق
الخميس 28 أغسطس 2025 4:57 ص القاهرة
السعودية تبحث مع أوكرانيا مستجدات الأزمة وجهود تحقيق السلام

لقاء سابق بين ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني
لقاء سابق بين ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني

نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 4:44 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 4:44 ص

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في الرياض الأربعاء، مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، الجهود المبذولة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الدفاع استعرض مع المسؤول الأوكراني العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل يحقق السلام والاستقرار، إضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.


