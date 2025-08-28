رئيس مودرن سبورت: أطالب اللاعبين بالقتال في جميع المباريات لتحقيق الانتصارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، عن سعادته الكبيرة بالفوز على بيراميدز في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد دعبس جلسة مع لاعبي الفريق، بحضور المعلق الرياضي مدحت شلبي، الذي زار مقر النادي مساء الأربعاء.

وقال رئيس مودرن سبورت: "أتوجه بالشكر للجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي، ولجميع اللاعبين على مجهوداتهم خلال الجولات الماضية، ونتمنى الاستمرار بنفس الأداء لتحقيق المزيد من الانتصارات في الأسابيع المقبلة من الدوري."

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بالانطلاقة المميزة للفريق في الدوري، وبالأداء الرجولي الذي يقدمه جميع اللاعبين."

وأشاد دعبس بمستوى الفريق، مطالبًا اللاعبين بمضاعفة الجهد في الفترة المقبلة، حتى يستعيد النادي مكانته المعهودة، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات جميع عناصر الفريق.

وتابع: "أطلب من اللاعبين الاستمرار على نفس المستوى، والقتال في جميع المباريات من أجل تحقيق الانتصارات."

واختتم وليد دعبس تصريحاته مؤكدًا: "مواجهة حرس الحدود يوم الأحد ستكون في غاية الصعوبة، وعلينا أن نحقق الثلاث نقاط ونواصل الأداء المميز."