الأطباء تستدعي طبيب نساء وتوليد للتحقيق بعد تداول فيديو يسيء للمهنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت نقابة الأطباء استدعاء أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، وذلك على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء للمهنة.

وظهر الطبيب في الفيديو وهو يحمل طفلًا حديث الولادة ويؤدي حركات راقصة بطريقة غير لائقة، وبجواره سيدة وضعت لتوها.

وأكدت النقابة في بيان لها رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع قدسية مهنة الطب، ومع القيم الإنسانية والمهنية والأخلاقية التي تفرض احترام خصوصية المرضى وصون كرامتهم.

وشددت النقابة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي عضو يسيء للمهنة أو يخل بواجباتها، مؤكدة التزامها الكامل بحماية شرف المهنة والحفاظ على ثقة المجتمع في الأطباء ورسالتهم السامية.