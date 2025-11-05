كوريا الجنوبية: غواصتنا النووية يجب أن تصنع محليا وليس في الولايات المتحدة

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن جيو-باك، خلال جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، إن الغواصة الكورية الجنوبية التي تعمل بالطاقة النووية يجب أن تصنع محليا، وليس في الولايات المتحدة.

وأوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن السبب وراء ذلك هو نقص المرافق والقوى العاملة والتقنيات في حوض بناء السفن بفيلادلفيا في الولايات المتحدة، بحسب ما اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن آن قوله، ردا على سؤال من أحد نواب البرلمان عما إذا كان يعتقد أنه يجب بناء الغواصة الجديدة محليا، إنه "سيكون من الأنسب بناء الغواصة في كوريا الجنوبية".

وأضاف آن: "أعتقد أن هناك العديد من الأمور التي تتطلب القيام بمشاورات وثيقة بين الجهات الحكومية".