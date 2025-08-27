أمين اتحاد الغرف التجارية: الحكومة نفذت أكثر من 400 إصلاح خلال السنوات القليلة الماضية

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم القطاع الخاص في كل لقاءاته، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا من القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص.

واستشهد خلال لقاء لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، باللقاءات التي عقدت مع وزراء المالية والاتصالات والتربية والتعليم، ولقاء الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، مع مجتمع رجال الأعمال.

وأشار إلى أن المسئولين الحكوميين يلتقون مع ممثلي القطاع الخاص ويستمعون لآرائهم وطلباتهم، كما يتخذون قرارات فورية للتجاوب معها.

ولفت إلى تنفيذ أكثر من 400 إصلاح خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفًا: «نشكر الحكومة على استماعها لدراسات الاتحادات الرسمية، فالأمر كان له أثر على جذب الاستثمارات».

وذكر أن القطاع الخاص مسئول عن 80% من الإنتاج المحلي الإجمالي و80% من التوظيف، مؤكدًا أنه الوضع الطبيعي له.

وشدد على أن «استثمارات الدولة في البنية التحتية تمهد الطريق حتى يجني القطاع الخاص ثمار تلك الإجراءات».