تامر أمين عن لاعبي المحلة بعد التعادل مع الأهلي سلبيا في الدوري: كإنهم بيعلبوا نهائي كأس العالم

علق الإعلامي تامر أمين، على تعثر النادي الأهلي بنتيجة التعادل السلبي أمام مضيفه غزل المحلة في بطولة الدوري.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الاثنين، إن المعنى الوحيد للمباراة بالنسبة لجمهور الأهلي هو حرقة دم من الطراز الرفيع.

وأضاف أن لاعبي غزل المحلة خاضوا المباراة بروح واستبسال على نحو يستحق التحية والتقدير، معقبا: «أنا حاسس إنهم كانوا بيعلبوا في نهائي كأس العالم وليست مباراة بـ3 نقاط».

ولفت إلى أن لاعبي المحلة قدموا مباراة دفاعية أهم ما فيها هو الاستبسال والروح، معقبا: «اللاعبية خاضت المباراة كإنها آخر مباراة في عمرهم لكن لا يمكن توجيه اللوم لهم».

ونوه بأنه لا يمكن توجيه اللوم للاعبي الأهلي نظير ما قدموه طوال المباراة، إلا أن غياب التوفيق تسبب في تعثر الفريق، متابعًا: «جنرال حظ وجنرال توفيق لم يرد للأهلي أن يفوز بالمباراة».

ورأى أن الأهلي قدم كل فنون كرة القدم سواء من حيث التحركات أو السيطرة أو التمريرات أو الاختراقات من العمق والأطراف وكذلك الرأسيات والتسديدات لكن الكرة لم ترد أن تهز الشباك.

وأفاد بأن من يرغب في تحليل المباراة عليه أن يطلع على إحصائياتها كونها تظهر ما قدمه لاعبو الأهلي خلال المباراة.



وفقد الأهلي نقطتين جديدتين في مشواره ببطولة الدوري بعد التعادل أمام المحلة ليرفع رصيده إلى خمس نقاط بعد خوضه ثلاث مباريات.