أنغام تطمئن جمهورها بصور مع نجليها بعد عودتها من رحلة علاج

طمأنت الفنانة أنغام جمهورها على حالتها الصحية، عبر مشاركة نشرتها على خاصية "ستوري" بموقع إنستجرام، ظهرت خلالها مع نجليها في منزلهم بالساحل الشمالي، وذلك عقب عودتها إلى مصر بعد رحلة علاجية بألمانيا استمرت عدة أسابيع.

وكان الإعلامي محمود سعد قد أعلن خبر عودة أنغام، موضحًا أنها خضعت هناك لجراحة استئصال جزء من البنكرياس.

وكتب سعد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام، وقلت لها حمد الله على السلامة، نورتي بلدك".

وأشار الإعلامي إلى أن حالتها الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، مؤكداً أنه كان على تواصل مستمر معها طوال فترة الأزمة، مضيفًا: "صوتها جميل ومتألق كالعادة".