إطلاق نار داخل كنيسة كاثوليكية في مينيابوليس يودي بحياة طفلين ويصيب 17 آخرين

أطلق مسلح النار بواسطة بندقية، الأربعاء، عبر نوافذ كنيسة كاثوليكية في مينيابوليس، فأصاب أطفالًا كانوا يحتفلون بالقداس في الأسبوع الأول من العام الدراسي، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 17 آخرين، في حادث وصفه قائد الشرطة بأنه "غير قابل للاستيعاب على الإطلاق".

وقال قائد شرطة مينيابوليس براين أوهارا، في مؤتمر صحفي، إن المسلح البالغ من العمر 23 عامًا ويدعى روبن ويستمان، كان يحمل بندقية ومسدسًا وبندقية صيد عندما اقترب من الكنيسة وأطلق عشرات الطلقات عبر النوافذ باتجاه الأطفال الجالسين في المقاعد أثناء القداس بمدرسة "أننسييشن كاثوليك سكول"، وذلك قبيل الساعة 8:30 صباحًا. وأضاف أن المسلح انتحر بعد الهجوم.

وأشار أوهارا إلى أن الطفلين اللذين قُتلا يبلغان من العمر 8 و10 أعوام، فيما أصيب 14 طفلًا وثلاثة من المصلين المسنين في الثمانينيات من العمر، لكن من المتوقع أن ينجو جميعهم.

وقال تلميذ الصف الخامس ويستون هالسني للصحفيين إنه احتمى بالأرض خلف المقاعد وغطى رأسه، فيما قام صديقه بالتمدد فوقه ليحميه. وأضاف: "لقد أصيب صديقي، وكنت خائفًا جدًا عليه، لكن أعتقد أنه بخير الآن"، مؤكدًا أنه يصلي من أجل بقية الأطفال والبالغين المصابين.

وتحقق الشرطة في دوافع الهجوم. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، عبر منصة "إكس"، إن الحادث يُحقق فيه باعتباره عملًا من أعمال الإرهاب الداخلي وجريمة كراهية تستهدف الكاثوليك.