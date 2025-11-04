الكويت تبحث مع برنامج الأغذية العالمي تعزيز التعاون الإنساني في غزة والسودان واليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبلت جمعية العون المباشر الكويتية، وفدا من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة برئاسة مديرة العلاقات مع القطاع الخاص في البرنامج فيرجينيا فيار أريباس حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وأكد المدير العام للجمعية عبدالله السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء حرص الجمعية على توطيد علاقاتها مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالعمل الإنساني، مؤكدا أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود في مواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة وتلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفا.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في تسهيل إيصال المساعدات إلى مناطق النزاعات إلى جانب إمكانية التنسيق في الملفات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها احتياجات قطاع غزة والوضع الإنساني في اليمن والتدهور المستمر في السودان.

كما استعرضت الجمعية أبرز مشاريعها النوعية الجاري تنفيذها في السودان والتي تشمل مكافحة انتشار الأوبئة وتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين إضافة إلى مشروع (عون لك) المتخصص في تقديم القروض الحسنة متناهية الصغر لدعم وتمكين المجتمعات الفقيرة اقتصاديا.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم الجهود الإغاثية والتنموية وتخفيف معاناة المتضررين حول العالم.

