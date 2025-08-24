طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مؤكداً أن نتائج التحاليل الأخيرة التي أجرتها في مستشفى بمدينة ميونخ جاءت قريبة للغاية من المعدلات الطبيعية، وأن الأطباء نصحوها بالمشي خارج غرفتها، فيما عادت لتناول الطعام بشكل طبيعي.

ونفى سعد، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء السبت، صحة ما تردد عن وجود خراج على البنكرياس أو وقوع أي خطأ طبي خلال العملية الجراحية، موضحاً أن المضاعفات التي تعرضت لها أنغام تُعد من متوقعة في مثل هذا النوع من الجراحات الكبرى. مشددا على أن الفنانة لم تخضع لثلاث عمليات كما أُشيع.

وأشار إلى أن الألم في حالة تراجع تدريجي، وأن اختيار أنغام لهذه المستشفى جاء لكونه متخصصاً في جراحات البنكرياس. واعتبر سعد أن المحنة التي مرت بها الفنانة كشفت عن حالة حب صادقة من جمهورها، مؤكداً أنها تستحق هذا الدعم لما بذلته من جهد ومعاناة خلال مسيرتها الفنية.



واستطرد: "عايز أقولكم إن اللي حصل لأنغام كان امتحان صعب، بس في نفس الوقت كشف قد إيه الناس بتحبها بجد وبقلبها، حب صادق وقوي، وهي تستاهل ده عن جدارة، أنا أعرف أنغام من سنين طويلة، وعارف كويس قد إيه تعبت وشقيت علشان توصل للي هي فيه دلوقتي، فحبكم الكبير ليها هو لفنانة كبيرة وصادقة، وتستحقه عن كل لحظة تعبت فيها".

واختتم بدعوة محبيها إلى الاستمرار في الدعاء لها حتى تتجاوز هذه الأزمة الصحية وتعود بسلامة، قائلا: "ادعولها بقى تقوم بالسلامة وتعدي مرحلة الألم دي على خير، وترجع بصحتها وبهجتها".