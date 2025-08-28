كهرباء الإسماعيلية يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد حكم مباراة سموحة

تقدم نادي كهرباء الإسماعيلية بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز الفريق السكندري بنتيجة (2-1).

وجاء في نص الشكوى:

نتشرف بأن نتقدم لسيادتكم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة نادي كهرباء الإسماعيلية وسموحة، وعلى رأسهم حكم اللقاء الكابتن/ محمد عباس قابيل، والتي أُقيمت يوم الثلاثاء الموافق 26/8/2025، في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد الإسماعيلية الرياضي، حيث ارتكب الحكم أخطاءً تحكيمية فادحة أثرت بشكل مباشر في مجريات المباراة وانعكست على نتيجتها، مما أضاع مجهود الفريق.

وأهم هذه الأخطاء جاءت على النحو التالي:

1- ضربة جزاء صحيحة في الدقيقة (22) من الشوط الثاني

كان تمركز الحكم قريبًا جدًا من الحدث، لكنه تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة نتيجة عرقلة مهاجم كهرباء الإسماعيلية داخل منطقة الجزاء، واكتفى بقرار استمرار اللعب.

2- احتساب هدف غير صحيح لصالح سموحة

بعد الإعلان عن (5) دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة (91)، تم احتساب هدف لصالح سموحة رغم عدم صحته، حيث أظهرت مراجعة حكام الفيديو وجود لمسة يد واضحة منحت المهاجم أفضلية في الاستحواذ على الكرة وفقًا للقانون. ورغم استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة، جاء القرار باستمرار اللعب واحتساب الهدف، ليُعلن فوز سموحة (2-1) بقرار تحكيمي نعتبره كارثيًا في اتجاه واحد.

وانطلاقًا من ثقتنا في أن الاتحاد المصري لكرة القدم يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية المشاركة في مختلف المسابقات، نرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الشكوى، ضمانًا لنزاهة التحكيم في المباريات المقبلة.

مرفق لسيادتكم المستندات والصور الدالة على صحة ما ورد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...