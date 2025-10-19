وزير الرياضة يطالب منتخب ناشئي اليد بالعودة بميدالية من مونديال المغرب

عقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي جلسة تحفيزية مع لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 لكرة اليد قبل سفرهم إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، وذلك بحضور خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وخلال اللقاء، حرص الوزير على تحفيز اللاعبين وحثهم على بذل أقصى جهد لتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى تاريخ كرة اليد المصرية، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدراتهم الفنية والبدنية، وقدرتهم على المنافسة القوية أمام كبار المنتخبات العالمية.

وقال أشرف صبحي في كلمته للاعبين:" أنتم أمل مصر ومستقبل كرة اليد، وثقتنا فيكم بلا حدود. اتحادكم وفّر أفضل برنامج إعداد، وهدفنا جميعًا أن تعودوا من المغرب بميدالية تليق باسم مصر، وسأكون معكم في النهائي بإذن الله حال تأهلكم إليه".

من جانبه، أعرب خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن تقديره الكبير لدعم الوزير المتواصل، مؤكدًا أن لقاءه مع لاعبي المنتخب قبل السفر يُعد لفتة غير مسبوقة في تاريخ منتخبات الناشئين، ورسالة قوية على حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة لكرة اليد المصرية.

وأضاف فتحي أن هذا اللقاء التحفيزي سيكون دافعًا كبيرًا للاعبين لتحقيق إنجاز جديد ورفع علم مصر على منصة التتويج في بطولة العالم بالمغرب.