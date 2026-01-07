الصين تنتقد خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا: غير شرعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت الصين بشدة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، للتدخل في صناعة النفط في فنزويلا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج، إن "الاستخدام الصارخ للقوة ضد فنزويلا" من قبل الولايات المتحدة، والمطالبة بأن تدير البلاد مواردها النفطية وفق مبدأ "أمريكا أولًا"، يشكلان استفزازا، وينتهكان القانون الدولي ويضران بحقوق الشعب الفنزويلي.

وأضافت ماو، أن فنزويلا تتمتع بالسيادة الكاملة على مواردها المعدنية وأنشطتها الاقتصادية، مشددة على ضرورة حماية حقوق الصين ومصالحها في البلاد أيضا.

يشار إلى أن الصين حليف لفنزويلا وأكبر مشتر لنفط البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من "النفط الخاضع للعقوبات" إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه سيسيطر على العائدات لضمان استخدامها "لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة".