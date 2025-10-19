- عملية التبادل جرت في بلدة المتونة الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة السويداء

- شملت 34 شخصا من أبناء العشائر مقابل اثنين من الدروز

شهدت محافظة السويداء السورية، الأحد، عملية تبادل أسرى بين فصائل درزية مسلحة وعشائر عربية، بتنسيق من الهلال الأحمر السوري وحكومة دمشق.

وأشار مراسل الأناضول إلى أن عملية التبادل جرت في بلدة المتونة الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأفاد بأن العملية شملت أبناء عشائر عربية ودروز ممن اعتقلوا خلال اشتباكات السويداء في يوليو الماضي.

وأوضح أن العملية أسفرت عن إطلاق سراح 34 شخصا من أبناء العشائر، مقابل الإفراج عن اثنين من الدروز.

وفي يوليو الماضي، شهدت السويداء اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعًا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، قبل أن يُبرم اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.