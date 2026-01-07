مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 548 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال.