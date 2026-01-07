 مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 2:01 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

وفا
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 1:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 1:54 ص

اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 548 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك