أستون فيلا يهزم توتنهام في الدوري الإنجليزي

حقق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على حساب مستضيفه توتنهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، على ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم توتنهام عن طريق لاعبه رودريجو بينتانكور في الدقيقة الخامسة، ثم تعادل أستون فيلا عن طريق مورجان روجرز بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 37، وفي الدقيقة 77 سجل إميليانو بوينديا الهدف الثاني للضيوف من تسديدة أرضية زاحفة.

بهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 12 وتقدم للمركز العاشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 14 نقطة في المركز السادس.