إسرائيل تشن سلسلة غارات جديدة على جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جديدة على جنوب قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أنه بدأ سلسلة من الغارات على أهداف لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وفقا لمحطة فرانس 24 الإخبارية.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، حماس بالرد بقوة إذا نفّذ مقاتلوها هجمات تنتهك وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال كاتس في بيان: "ستدفع حماس ثمنا باهظا عن كل طلقة وعن كل خرق لوقف إطلاق النار. إذا لم تُفهم الرسالة، فإن ردودنا ستزداد شدة تدريجيا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث استمرار الغارات على غزة بعد المستجدات الأمنية في رفح جنوب القطاع، بينما تحاول الولايات المتحدة تحاول "إنقاذ" وقف إطلاق النار.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الأمريكيين يجرون خلف الكواليس اتصالات مع الوسطاء لمحاولة "إنقاذ" وقف إطلاق النار.

وزعمت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في وقت سابق اليوم، أن هجوما استهدف قوات إسرائيلية في رفح جنوب غزة، مشيرة إلى أن هذا الوضع دفع الجيش الإسرائيلي إلى شن غارات جوية على تلك المنطقة.

من جهتها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، إنه لا علم لها بأي اشتباكات في رفح بقطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بيان التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.