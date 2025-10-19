مندوب فلسطين بالجامعة العربية يزور الأسرى المبعدين إلى مصر

قام مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، بزيارة الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى مصر، مهنئا إياهم بالإفراج ومتمنيا أن تكتمل فرحة الشعب الفلسطيني بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد السفير العكلوك خلال الزيارة أن قضية الأسرى تمثل عنوان الكفاح الوطني الفلسطيني، مشددا على أنها قضية الشعب الفلسطيني بأسره، وتحتل أولوية مطلقة لدى القيادة الفلسطينية، التي تواصل جهودها الحثيثة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي من أجل تأمين إطلاق سراحهم.

وأشار إلى أن ملف الأسرى يُعد بندًا دائمًا على جدول أعمال جامعة الدول العربية، سواء على مستوى القمم أو المجالس الوزارية أو اجتماعات المندوبين، مؤكدا أن المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية تُعد من أخطر المراحل، في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وما يتخلله من انتهاكات وجرائم ممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال العكلوك إن ما يجري بحق الأسرى هو إرهاب منظم تمارسه دولة الاحتلال في ظل صمت دولي مريب، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وإنقاذ حياة الأسرى.

وخلال الزيارة، استمع السفير العكلوك ومستشارو المندوبية إلى الأوضاع الصحية للأسرى ومطالبهم العاجلة، مؤكدين وقوفهم الدائم إلى جانبهم، وأن قضيتهم ستبقى قضية وطنية جامعة تمثل ضمير كل فلسطيني.