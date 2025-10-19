دينا فؤاد: فخورة بالمشاركة في الندوة التثقيفية للاحتفال بانتصارات أكتوبر

أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي أُقيمت اليوم الأحد، احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة والشخصيات العامة.

وقالت دينا فؤاد، في تصريحات صحفية، إن مشاركتها في هذا الحدث الوطني شرف كبير لها، مؤكدة أنها تمثل "النصف الثاني من الحكاية".

وتابعت: "شاهدة على مرحلة مليئة بالتحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، من الإرهاب إلى جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية والحروب التي يشهدها العالم".

وأضافت أنها حريصة على نقل روح النصر والانتماء إلى الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أنها تُعلّم ابنتها أن الشعب المصري دائمًا يد واحدة مع جيشه ضد أي تهديد.

واختتمت كلمتها برسالة قالت فيها: "اكتشفت إن جيش مصر هو شعبها، وشعبها هو جيشها، وإن مصر للمصريين وبس".



