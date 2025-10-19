الزمالك يتحرك لضم المالي زومانا في الميركاتو الشتوي

بدأ نادي الزمالك المصري خطوات جادة للتعاقد مع المهاجم المالي زومانا سيمبارا، لاعب ستاد ماليين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعيه لتدعيم الخط الهجومي استعداداً للنصف الثاني من الموسم.

وبحسب موقع Africafoot، فقد كثّف مسؤولو الزمالك اتصالاتهم مع إدارة اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، وجرى بالفعل فتح قنوات تفاوض رسمية تمهيداً لتقديم عرض يمتد لعامين تقريباً، نظراً لتوافق قدرات اللاعب مع متطلبات الجهاز الفني للفريق الأبيض.

ويمتلك سيمبارا مسيرة مميزة في الملاعب الأفريقية والأوروبية، حيث بدأ مشواره مع كوروفينا قبل أن ينتقل إلى باكاريديان، ثم وقّع أول عقد احترافي له عام 2016 مع نيويورك ريد بولز 2 بالولايات المتحدة، كما لعب لاحقاً لفريق سبورتنج تولون الفرنسي.

ويُعدّ المهاجم المالي أحد أبرز لاعبي ستاد ماليين هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا، إذ خاض 24 مباراة، سجّل خلالها 7 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، ما جعله محطّ أنظار أندية عدة داخل القارة وخارجها، من بينها سوشو مونبيليار وسبورتنج باستيا الفرنسيان.

كما دافع سيمبارا عن ألوان منتخبات مالي في الفئات العمرية المختلفة وصولاً إلى المنتخب الأول، ويُعتبر من المهاجمين البارزين في الكرة المالية خلال الأعوام الأخيرة.

ويرى مراقبون أن انضمام سيمبارا إلى الزمالك، إن تمّ رسمياً، قد يُنعش هجوم الفريق ويمنحه إضافة قوية في المنافسات المحلية والقارية المقبلة.