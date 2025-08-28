تارا عماد: بكيت في بروفة «الماسك» قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

أوضحت النجمة تارا عماد أن ارتداء الماسك في الحلقة الأخيرة من حكاية Just You لم يكن أمرًا سهلاً، إذ بكت بشدة خلال أول بروفة أجرتها عليه بعدما شعرت باختناق وضيق تنفس، ما دفعها إلى خلعه سريعًا وهي في حالة انهيار من الخوف.

وأضافت أنها أعادت التجربة بعد أيام لتتجاوز الرهبة وتتمكن من أداء المشهد بالشكل المطلوب، مؤكدة أن شخصية "سارة" التي عانت من الذهان والهلاوس كانت من أصعب الأدوار في مسيرتها الفنية.

وأعربت تارا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته الحكاية وتصدرها قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصتي Watch It وشاهد، لافتة إلى أنها تابعت تعليقات الجمهور عن قرب وسعدت بحالة التفاعل القوية مع العمل.

العمل من بطولة تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داوود، وفاء صادق، بمشاركة القدير ياسر عزت كضيف شرف، ومن تأليف محمد حجاب، إخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.