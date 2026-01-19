الرئيس الكوري الجنوبي يعقد قمة ثنائية مع رئيسة وزراء إيطاليا في سول

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قمةً اليوم الاثنين، سيركزا خلالها على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

ووصلت ميلوني إلى كوريا الجنوبية يوم السبت في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، ضمن جولتها الآسيوية التي تشمل أيضاً اليابان وسلطنة عمان، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأعلن البيت الأزرق أنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والدفاع وأشباه الموصلات، من بين مجالات أخرى.

وتعد هذه القمة الثانية بينهما، بعد لقائهما الأول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

وتعد هذه الزيارة الأولى لزعيم إيطالي إلى سول منذ 19 عاما لعقد قمة ثنائية. كما أن ميلوني هي أول زعيم أوروبي يزور كوريا الجنوبية منذ تولي لي منصبه في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وتُعدّ إيطاليا رابع أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الاتحاد الأوروبي، ويزورها نحو مليون كوري جنوبي سنويا، وفقًا للبيت الأزرق.