انتخابات البرتغال الرئاسية تتجه نحو جولة إعادة الشهر المقبل

لم يفز أي مرشح بالأغلبية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرتغالية يوم الأحد، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات، مما يمهد الطريق لجولة إعادة بين المتنافسين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية، حصل أنطونيو خوسيه سيجورو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 1ر31% من الأصوات.

وجاء الشعبوي اليميني أندريه فينتورا في المركز الثاني بنسبة 5ر23% من الأصوات.

ويحتاج المرشح إلى أكثر من 50% من الأصوات لتأمين فوز صريح.

وقد شارك ما مجموعه 11 مرشحا في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويؤكد الظهور القوي لفينتورا، 43 عاما، في السباق لخلافة الرئيس المحافظ المنتهية ولايته مارسيلو ريبيلو دي سوزا، 77 عاما، الصعود السريع لليمنيين الشعبويين في البرتغال، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

فبعد ست سنوات فقط من تأسيسه، أصبح حزب "شيجا" (كفى) بزعامة فينتورا ثاني أقوى قوة في برلمان لشبونة في مايو/أيار من العام الماضي.

لكن من غير المتوقع أن يفوز فينتورا في جولة الإعادة، حيث تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60% من الناخبين لن يصوتوا له بالتأكيد في الجولة الثانية.

وستجرى جولة الإعادة في 8 فبراير، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى جولة إعادة منذ عام 1986.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الجديد منصبه في 9 مارس.