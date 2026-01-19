مستشار وزير التموين السابق: توقعات بوصول أوقية الذهب 5000 دولار بنهاية يناير الجاري

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، إن الفضة لم تعد مجرد ظل للذهب، مشيرا إلى أنها شهدت ارتفاعات «قوية جدًا» وتخطت سعر الأوقية حاجز الـ 91 دولارًا، بزيادة سنوية 192%، في حين ما زال الذهب يحوم حول مستوى 4600 دولار.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أسباب الارتفاعات في الأسعار العالمية إلى عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها أزمة الثقة بين جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى أحداث فنزويلا، وتحول الدولار إلى «أداة مسيسة»، مشيرا إلى انعكاس كل ذلك على التوجه نحو الملاذات الآمنة كالذهب والفضة.

ولفت إلى توقع مؤسسة «سيتي جروب» تجاوز الذهب حاجز 5000 دولار، والفضة 100 دولار بنهاية يناير 2026، مشيرا كذلك إلى توقعات بنك «UBS» السويسري بوصول أوقية الذهب إلى 5400 دولار بنهاية الربع الأول من 2026.

وأوضح أن السوق المحلي يشهد إقبالا «جيدًا» على شراء السبائك والمشغولات، ناصحا المواطنين بشراء المشغولات الذهبية بدلا من السبائك، في ظل تقارب قيمة المصنعية بينهما، مع الاستفادة من المشغولات كزينة وخزينة في آن واحد.

ونصح أصحاب رؤوس الأموال المحدودة، بالاتجاه إلى الفضة التي تعد «ذهب الغلابة»، مشيرا إلى تفوقها على الذهب في سباق ارتفاع الأسعار.

وحذر في الوقت ذاته من الانخداع «الذهب الصيني»، موضحا أنه عبارة عن «ستانلس» ولا يمت للمعادن الثمينة بصلة.