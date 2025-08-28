باسل عادل: لن أسمح بخلايا خبيثة أو محاولات لخطف حزب الوعي



علّق الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، على الأزمة الداخلية الأخيرة التي شهدها الحزب مع أحد أعضائه، مؤكدًا أن القيادة الحزبية لن تسمح بوجود صراعات داخلية أو محاولات لاختطاف الحزب.

وقال عادل خلال ظهوره ببرنامج السياسة أسرار: "السياسة بتروح وتيجي لكن خسارة البشر مؤذية نفسيًا.. ومعنديش غربان ومش هسمح بأي غراب يخطف الحزب أو يشوه صورته".

وأوضح أنه تم مؤخرًا فصل ثلاثة أشخاص حاولوا الانشقاق وتأسيس كيان موازٍ، معتبرًا هذه الممارسات "تهريجًا سياسيًا" لا علاقة له بالعمل الجاد أو المنظم.

وفيما يتعلق بتمويل الحزب، كشف رئيس حزب الوعي أن التجربة قائمة في الأساس على المساهمات الذاتية لأعضائه، قائلًا: "أنا باخد من قوت ولادي وشقايا وأحط في الحزب علشان أعمل تجربة سياسية مفيدة لمصر.. وإحنا الحزب الوحيد اللي بيتم تمويله بشكل رضائي من أبنائه"، مؤكدًا أن التمويل الذاتي يعطي للحزب استقلالية وحرية في قراراته.