منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في بطولة العالم بالصين

في إنجاز تاريخي منذ تأسيس اتحاد التايكوندو عام 1978، وعلى مدار مشاركات المنتخب المصري في مختلف بطولات العالم التي بدأت عام 1982، حقق منتخب مصر للتايكوندو إنجازًا كبيرًا بحصوله على المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة من بين 198 دولة شاركت في المنافسات، ويمثلها 995 لاعبًا ولاعبة.

وجاء هذا الإنجاز بعد تحقيق المنتخب نتائج متميزة، أبرزها فوز سيف عيسى بالميدالية الذهبية في وزن تحت 87 كجم، وهو إنجاز تاريخي، إذ لم يتحقق هذا اللقب منذ 28 عامًا. كما نجحت جنى خطاب، صاحبة الـ19 عامًا، في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم في وزن تحت 53 كجم، إضافة إلى تحقيق آية شحاتة المركز الخامس في وزن تحت 67 كجم.

وتشارك البعثة المصرية في البطولة برئاسة محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، وتضم 10 لاعبين هم:

معتز عاصم (وزن تحت 54 كجم)، محمد أسامة (وزن تحت 58 كجم)، أحمد هشام (وزن تحت 63 كجم)، رامي عيسى (وزن تحت 74 كجم)، أحمد راوي (وزن تحت 80 كجم)، سيف عيسى (وزن تحت 87 كجم)، عبد الله عصام (وزن فوق 87 كجم)، جنى خطاب (وزن تحت 53 كجم)، آية شحاتة (وزن تحت 67 كجم)، وملك سامي (وزن تحت 73 كجم).

ويضم الجهاز الفني والطبي كلًّا من المدير الفني الإسباني روسيندو ألونسو، والمدرب العام أسامة سيد، والمدربة التركية جولشا تابيا، ومحمود عبد الجواد، وأحمد جونجا، وقدري المر أخصائي العلاج الطبيعي.