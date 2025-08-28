قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، إن خطة اليوم التالي التي تحدث عنها ترامب غير حيوية في ظل الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ فالأولوية لوقف الحرب، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير والإبادة الجماعية.

وأشار في مقابلة عبر زوم على قناة سكاي نيوز، إلى وضوح موقف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي تطالب بوقف الحرب للجلوس على طاولة مفاوضات "اليوم التالي"، وتتولى مسئوليتها وفق الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية.

وأضاف أن الموقف الأمريكي غير واضح حتى الآن، وأنها لو كانت جادة لأمرت إسرائيل بوقف الحرب وضغطت عليها بالدعم الذي تقدمه لها؛ فعلى الرغم من كل الجهود العربية والفلسطينية، يتم العشرات يوميا والأطفال يموتون جوعًا.

وتعليقا على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوين من الكونجرس الأمريكي، ذكر أن اللقاء كان إيجابيا ورغم ذلك استبعد إحداث جدوى أو تأثير؛ قائلا: "القرار في يد الإدارة الأمريكية.. لا الكونجرس".

وأعرب عن رفضه لأي خطة لا تلبي طموح الشعب الفلسطيني، معلّقًا: "لا للتهجير، لا للإبادة، لا لخطط تُفرض على الشعب الفلسطيني لا ترضي".

وأكد أن الجدية الأمريكية شرط أساسي لتحقيق السلام في المنطقة العربية، وسط اعترافات متوقعة بدولة فلسطين من دول أوروبية خلال الشهر المقبل، على رأسها بريطانيا.

وذكر أن الشعب الفلسطيني موحد تحت النار، بغض النظر عن فصائله، والحرب يجب أن تتوقف؛ وأن هناك رؤية فلسطينية عربية مشتركة جاهزة، وافقت عليها كثير من دول العالم.

وشدد أن الحرب أصبحت بلا جدوى وعبثية؛ خاصة مع توسع الاحتلال في الضفة لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى؛ مستكملا: "نتنياهو لا يريد دولة فلسطينية، بل استمرار الحرب، ويبحث عن أعذار وحجج، بينما هدفه التهجير وإبادة فلسطين وتهويد القدس".

وأكد أن الخطة الفلسطينية العربية جاهزة للتنفيذ، لكنها ليست موجودة عند إسرائيل وأمريكا، وقد قبلتها دول العالم، مؤكدًا أن القدس ليست للبيع ولا للتنازل، وأن فلسطين عاصمتها القدس، ولن يرضى الشعب الفلسطيني ولا العالم بأي حل آخر؛ فالدول التي اعترفت بفلسطين أكثر من الدول المعترفة بإسرائيل، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، حسب قوله.