 إعصار فونج-وونج يصل مقاطعة أورورا شمال شرقى الفلبين - بوابة الشروق
الأحد 9 نوفمبر 2025 5:32 م القاهرة
مانيلا - (أ ب)
نشر في: الأحد 9 نوفمبر 2025 - 4:56 م | آخر تحديث: الأحد 9 نوفمبر 2025 - 4:56 م


قال مسؤولون فلبينيون إن الإعصار الضخم فونج وونج ضرب، اليوم الأحد، الساحل الشمالي الشرقي للفلبين، حيث أسفرت العاصفة الضخمة بالفعل عن مقتل شخصين على الأقل وأجبرت أكثر من مليون شخص على الإجلاء من المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية.

واجتاح الإعصار بلدة دينالونجان في مقاطعة أورورا مساء اليوم الأحد، بعد أن تسبب طوال اليوم بأمطار ورياح شديدة في محافظات شمال شرقي الفلبين قبالة الساحل، مع رياح متواصلة تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة (115 ميلا في الساعة) وهبات رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومترا في الساعة (143 ميلا في الساعة)

