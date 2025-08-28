مقتل 8 جنود سوريين وإصابة آخرين في غارات جوية إسرائيلية جنوب دمشق

أفاد مسؤولون ومرصد لمراقبة الحرب، الأربعاء، بأن غارات جوية إسرائيلية بطائرات بدون طيار على ضاحية بجنوب العاصمة السورية دمشق أسفرت عن مقتل ثمانية جنود وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن الغارات التي نُفذت يوم الثلاثاء على منطقة الكسوة تمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وخرقًا واضحًا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وأضاف البيان أن هذا الهجوم يأتي في سياق "السياسات العدوانية المتكررة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارات، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بوقوع مزيد من الغارات الإسرائيلية وعملية إنزال نفذتها قوات كوماندوز في المنطقة "لم تُعرف تفاصيلها".

وأضافت "سانا" أن الغارات الأولى التي نُفذت يوم الثلاثاء استهدفت جنودًا اكتشفوا أثناء قيامهم بدورية "أجهزة مراقبة وتنصت"، موضحة أن الغارات المستمرة منعت قوات أخرى من الوصول إلى المنطقة حتى مساء اليوم التالي. وتمكن جنود آخرون من انتشال جثث القتلى الذين سقطوا في اليوم السابق و"تدمير بعض أنظمة المراقبة باستهدافها بالأسلحة المناسبة"، وفقًا للوكالة.