هجوم على موكب الرئيس الأرجنتيني ميلي بالحجارة في معقل المعارضة

تعرض موكب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الأربعاء لهجوم بالحجارة والزجاجات خلال تجمع انتخابي في إقليم بوينس آيرس، المعقل التقليدي للمعارضة اليسارية، دون أن يتعرض الرئيس أو مرافقيه لإصابات.

وأكد المتحدث باسم ميلي أن الحادث أجبر الحملة على إنهاء التجمع مبكرًا، ورفع مستوى التوتر قبل أيام من الانتخابات الحاسمة في الإقليم الذي يضم أكثر من ثلث سكان البلاد.

جاء الهجوم في وقت حساس سياسيًا، إذ تواجه الدائرة المقربة من الرئيس، بمن فيهم شقيقته وكبيرة موظفيه كارينا ميلي، شبهات بالتورط في قضايا فساد، ما يزيد من الضغوط على الحزب الحاكم "الحرية تتقدم" قبيل الاستحقاقات الانتخابية.

وردد المحتجون هتافات مناوئة للرئيس، فيما حاول عناصر الأمن حمايته بعد أن اضطر لخفض رأسه داخل السيارة أثناء رشق الموكب.

يسعى حزب ميلي إلى تعزيز موقعه في انتخابات 7 سبتمبر الخاصة بإقليم بوينس آيرس، إضافة إلى انتخابات منتصف الولاية المقررة في 26 أكتوبر، حيث يسعى إلى توسيع حصته داخل الكونجرس الوطني الذي تسيطر عليه المعارضة.

وتُعد هذه الانتخابات اختبارًا لشعبية ميلي بعد عامين من توليه الرئاسة بصفته وافدًا جديدًا وعد بإنهاء التضخم المتسارع والقضاء على العجز المالي المزمن.