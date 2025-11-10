استطلاع: 18% فقط من الألمان يرحبون بترشح ميرتس مرة أخرى لمنصب المستشار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت نتائج استطلاع حديث في ألمانيا أن 18% فقط من الألمان سيرحبون بترشح المستشار فريدريش ميرتس لمنصبه مرة أخرى.

يأتي ذلك حسب الاستطلاع الذي أجراه معهد فورزا لأبحاث الرأي لصالح محطة "آر تي إل/إن تي في" ، وشمل 1002 شخص يومي السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ووصف المعهد هذا الاستطلاع بأنه تمثيلي.

في المقابل، كشفت النتائج أن 73% ممن شملهم الاستطلاع لن يرحبوا بترشح ميرتس مجددًا في الانتخابات البرلمانية الاتحادية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2029.

يُذْكَر أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يُشَكِّل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ما يُعْرَف بالاتحاد المسيحي.

الأمر اللافت أن نتائج الاستطلاع كشفت أن ترشح ميرتس مجددا لمنصب المستشار يعارضه 41% من أنصار الاتحاد المسيحي، مقابل 47% يؤيدونه. ويكمل ميرتس غدا الثلاثاء عامه السبعين.

ولفتت نتائج الاستطلاع إلى أن 52% من المشاركين أن الأمر كان سيصبح أفضل لو كان ميرتس أصغر سنا.