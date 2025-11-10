مسئول أممي يشيد بإنجازات اتفاق باريس خلال افتتاح مؤتمر كوب 30 في البرازيل

أشاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل بالتقدم المحرز في مكافحة الاحتباس الحراري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب30 الذي انطلق اليوم الإثنين في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون البرازيلية، داعيا في الوقت ذاته إلى تسريع وتيرة العمل المناخي.

وقال ستيل، إن اتفاق باريس للمناخ، الذي تم التوصل إليه قبل 10 سنوات، ساهم في إبطاء انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ، لكنه شدد على أن ذلك "غير كافٍ"، مضيفا: "يجب أن نتحرك بسرعة أكبر بكثير في خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف".

وأكد ستيل أن "العلم واضح: يمكننا ويجب علينا إعادة درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بعد أي تجاوز مؤقت".

وأشار إلى أن تجاوز حد 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية بات أمرا لا مفر منه، بيد أنه شدد على ضرورة الحد من الاحترار العالمي عند هذا المستوى.

واختتم قائلا: "ليس من المنطقي اقتصاديا ولا سياسيا التعثر في الأمر بينما تجتاح موجات الجفاف المحاصيل الوطنية مما يرفع أسعار الغذاء بشكل كبير".