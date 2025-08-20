أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه سيُسمح لمواطنيها، وللسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة، بالدخول والخروج بجوازات سفرهم من المعابر الحدودية مع سوريا.

وأفادت الوزارة في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية (NSosyal)، أن إجراءات العبور بجوازات السفر بدأت في المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، تماشيا مع عملية التطبيع التي انطلقت مع تولي نظام جديد في سوريا منذ 8 ديسمبر الماضي.

وأضافت: "سيتمكن المواطنون الأتراك، والسوريون الحاصلون على جنسية دولة ثالثة، من الدخول والخروج بجوازات سفرهم من المعابر الحدودية البرية، باستثناء منطقة عملية نبع السلام" (شمال سوريا).

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.