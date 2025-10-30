 بتروجت: سنغيّر آلية انتقال حامد حمدان إلى الزمالك - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 4:01 م القاهرة
بتروجت: سنغيّر آلية انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

الشروق
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 3:55 م | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 3:55 م

أكد محمد أيمن، المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت، أن تعادل فريقه أمام الأهلي بالأمس يُعد الانطلاقة الحقيقية للفريق هذا الموسم.

وقال أيمن في تصريحات إذاعية:" التعادل مع الأهلي يُعتبر بداية الانطلاقة الحقيقية لبتروجيت هذا الموسم، بعد فترة من تذبذب النتائج منذ انطلاق الدوري".

وأضاف:" نظام الدوري في الموسم الحالي كان سببًا في ابتعاد بتروجيت عن مستواه المعتاد، وكنا الأقرب إلى الفوز أمام الأهلي لولا إهدار الفرص، لكن بشكل عام التعادل يُعد نتيجة مرضية بالنسبة لنا".

وتابع:" هناك اتفاق مبدئي مع الزمالك بشأن انتقال حامد حمدان، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن الظروف المالية التي يمر بها النادي الأبيض ستدفعنا إلى تغيير آلية تنفيذ الصفقة من الناحية المادية".


