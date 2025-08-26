 إسنا.. غرق شاب في نهر النيل وجهود مكثفة لانتشال جثمانه - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 4:31 ص القاهرة
إسنا.. غرق شاب في نهر النيل وجهود مكثفة لانتشال جثمانه

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 3:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 3:03 ص

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر مصرع شاب غرقًا في نهر النيل أثناء عمله على أحد المراكب السياحية.

وتبين أن المتوفى يُدعى كيرلس عماد زكريا، 19 عامًا، من مركز أرمنت، وكان يقوم بأعمال دهانات في أحد الفنادق النيلية الذهبية بإسنا، حيث سقط في المياه أثناء عمله بالسطح الخارجي للفندق، ولقي حتفه بجوار مجلس مدينة إسنا القديم وبالقرب من جنينة أبو العلا.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري ومباحث إسنا وضباط المسطحات المائية، مدعومين بسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال الجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على الأهالي المتجمعين بمحيط الحادث.


