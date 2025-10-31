وزير الدفاع السوري يبحث مع نظيره الروسي في موسكو دعم العلاقات وتبادل الخبرات

أنهى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، والوفد المرافق له زيارة رسمية إلى روسيا استمرت ثلاثة أيام.

وذكرت وزارة الدفاع السورية في منشور عبر قناتها على تلجرام اليوم الجمعة، أن الزيارة شملت لقاء رسميا مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، حيث جرى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والعديد من المجالات الأخرى، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وكان وزير الدفاع السوري والوفد المرافق له، بدأوا زيارتهم للعاصمة الروسية موسكو في الـ 28 من الشهر الجاري، وجرت خلالها مباحثات حول عدد من القضايا العسكرية المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

جاءت زيارة وزير الدفاع السوري عقب زيارة قام بها الرئيس أحمد الشرع في الخامس عشر من الشهر الجاري وألتقى خلالها نظيره الروسي فيلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الشرع، إن سوريا "تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا"، موضحا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنذاك إن مستقبل القواعد الروسية في سوريا كانت مدرجة على جدول أعمال المحادثات.