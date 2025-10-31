محمد سامي: مصر ستظل الرقم الصعب في التطور والفكر والقوة والريادة

أعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن مصر في عصر رئيس يعرف قيمتها، وفي أجمل صورها.

وأضاف سامي عبر صفحته على فيسبوك: "مصر في أجمل صورها، مصر حين يكون قائدها عبدالفتاح السيسي، ابن جيش مصر، القائد الأعلي لقواتها المسلحة، المدير الأسبق لمخابرتها الحربية، القائدالأسبق للمنطقة الشمالية العسكرية".

وتابع: "الرجل الذي حماها وحررها من الإرهاب دون خوف أو رهبة، مصر ستظل الرقم الصعب في التطور والفكر والقوة والريادة، اللهم أحفظ مصر وشعبها وقائدها".

ومن المقرر أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير غدا السبت، ويعد واحدًا من أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم بمجموعة تضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تعود إلى أكثر من 5 آلاف عام من التاريخ، وسيضم المتحف كنز توت عنخ آمون كاملًا، والذي يعرض لأول مرة في مكان واحد.