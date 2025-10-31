أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ160 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2025، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية في المحافظات.

أبرز الأنشطة والفعاليات:

الجمعة 24 أكتوبر:

تلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا، وهي: دشنا، نجع حمادي، الوقف، فرشوط، قوص، أبوتشت، نقادة، قنا، وقفط، إضافة إلى مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات.



إعلان إزالة عدد من الأدوار المخالفة المقامة بدون ترخيص في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، بعد حملة مفاجئة لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة.

السبت 25 أكتوبر:

زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح مشروعات تنموية وخدمية بالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة، شملت: إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تفقد مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالخارجة، محطة غربلة وإعداد التقاوي، الوحدة الاقتصادية للمعدات الثقيلة، افتتاح الدورة الثانية لمعرض الوادي الجديد الزراعي "EGY AGRI"، احتفالية "أرض الخير"، ومشروعات الإنتاج الحيواني ومجمع تمور الوادي الجديد.

الأحد 26 أكتوبر:

انطلاق الأسبوع التدريبي الثاني عشر لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2025/2026، بمشاركة 135 متدربًا من مختلف المحافظات في 4 برامج تدريبية متخصصة.

مشاركة الوزيرة في جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة السويس لتفقد المشروعات التنموية، شملت: افتتاح مشروع استرجاع الغازات بشركة "النصر للبترول"، مستشفى دار صحة المرأة والطفل، مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية، جامعة السويس الأهلية، واستعراض موقف أبرز المشروعات والمبادرات بالمحافظة.

الاثنين 27 أكتوبر:

استقبال وفد لجنة التقييم المستقل للبنك الدولي لمراجعة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وجهود خلق فرص العمل.

المشاركة في اجتماع لمتابعة المشروعات الاستثمارية في بورسعيد، واجتماع لمتابعة الملفات المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والمالية.

الثلاثاء 28 أكتوبر:

استقبال وفد رفيع المستوى من مقاطعة سيتشوان الصينية لبحث تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المحلية والبيئة والاستثمار والتدريب.

المشاركة في افتتاح مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، بتكلفة المرحلة الأولى حوالي 50 مليون جنيه، بتمويل وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومحافظة القاهرة.

حضور الاجتماع الرابع والستين لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأربعاء 29 أكتوبر:

اعتماد الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، شملت 164 قيادة محلية، مع نقل وتعيين وتغيير مواقع عدد من القيادات.

توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل المخلفات الصلبة في محافظة بورسعيد لمدة عشر سنوات مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، على أن تبدأ الشركة عملها مطلع يناير 2026.

المشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية، لمتابعة تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع.

جولة ليلية لتفقد المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للاحتفالية.

الخميس 30 أكتوبر:

عقد اجتماع مع المستثمر السياحي منير غبور لمتابعة تعزيز الاستفادة سياحيًا من مسار العائلة المقدسة في عدة محافظات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.